غرفة الفنادق: المايوه الشرعي مسموح به في قرى الساحل الشمالي

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالمايوه الشرعي بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تٌسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع مياه الحمام، لافتًا إلى أن الغرفة طالبت في وقت سابق من كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة.

الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة للإبلاغ عن أي شكوى

وأضاف الشاعر لـ«الوطن» أنه حال قيام أي منتجع أو قرية أو فندق بالساحل الشمالي بأي مدينة سياحية خاصة العين السخنة ورأس السدر والغردقة وشرم الشيخ بمنع نزول المحجبات حمامات السباحة بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي فعليهن الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة1965ن وتقديم شكوى ضد إدارة الفندق التي قامت بمنعهن من نزول حمام السباحة، وستقوم وزارة السياحة بالتحقيق في الشكوى ومعاقبة مسؤولي الفندق.

وتابع الشاعر: «لا توجد قوانين تمنع أي نزيل من نزول حمام السباحة، إلا أن هناك بعض الاشتراطات الصحية يجب الالتزام بها، وزارة السياحة حذرت كافة المنشآت الفندقية من منع مرتديات المايوه الشرعي من نزول حمام السباحة بها، طالما أنه مصنوع من خامات ملائمة لحمامات السباحة، وليس لها أثر سلبي على الصحة العامة ومطابق للمواصفات الصحية».

إيقاف مدير الفندق المسؤول

ومن جهته كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنه بعد تلقى الوزارة شكوى أي نزيلة بمنعها من نزول حمام السباحة بأحد المنشآت الفندقية بسبب ارتدائها المايوه الشرعي المصنوع من مواد ملائمة لمياه الحمام فإنه يتم التحقيق في الشكوى فورًا، وفي حال ثبوت المخالفة يتم إيقاف ترخيص مدير الفندق لمدة معينة، وفي حال تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص الخاص به بصفة نهائية، لافتا إلى أن منع نزول المحجبات لحمام السياحة يعتبر «تمييزا» يعاقب عليه القانون.