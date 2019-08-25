كشف ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، كواليس إصداره قرارا بالسماح بارتداء الفتيات والسيدات المايوة الشرعي في حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية خاصة في البحرالأحمر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال فوزي، إنه الغرفة تلقت شكاوي عديدة من النزلاء لعدم السماح للسيدات المحجبات النزول لحمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية بالبحرالأحمر.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه أصدر قرارا يسمح للفتيات المحجبات بالسباحة شريطة ارتدائهن مايوهات طويلة لا تضر الصحة العامة وملائمة بحمامات السباحة، موضحًا أن قراره جاء تقديرًا لعادات وتقاليد الشعب المصري.

وعن استنكار عدد من أصحاب الفنادق من تحصيل رسوم استخدام شواطئ الساحل الشمالي، أوضح أن الغضب من القرار جاء بسبب تلقي بعض الفنادق مطالبات بتحصيل الرسوم بأثر رجعي، وهناك فنادق مطالبة بدفع 6 مليون جنيه.