إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان في انقلاب سيارة بطريق «مطروح إسكندرية»

أصيب 5 مواطنين بينهم طفلان إثر وقوع حادث، انقلاب سيارة، ملاكي بمنطقة فوكة، على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولى.

ونقلت سيارات الإسعاف إلى مستشفي رأس الحكمة جميع المصابين وهم: «محمد ياسر محمد 7 سنوات مقيم بسموحة بالإسكندرية، مصاب كدمة بالساعد الأيمن وقئ، ونعمات خميس سالم 74 سنة من الإسكندرية تعاني من بتر بالسبابة لليد اليسري، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وسحجات متفرقة وكدمات، ونهى عوض إبراهيم 41 سنة من الإسكندرية تعاني من كدمة بالكتف الأيمن، وياسر محمد عبد المنعم 46 سنة من الإسكندرية يعاني من اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وكدمة بالفقرات العنقية، وجنا ياسر محمد 8 سنوات من الإسكندرية، تعانب من كدمة باليد اليسرى».

وانتقلت مباحث قسم الضبعة وشرطة تأمين الطريق الساحلي إلى موقع الحادث وجار الفحص للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.