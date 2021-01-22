للمرة الأولى.. دراسة استصلاح 200 ألف فدان زراعي بطريق «سيوة- مطروح»

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن مقترح جديد لإقامة منطقة زراعية جديدة من بئر النص في اتجاه سيوة، على مساحة تصل إلى 200 ألف فدان، واستصلاحهم، لبدء الإنتاج بهم كي لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مطروح لأول مرة في هذه المنطقة ذات الأرض البكر الجيدة في الزراعة.

وناقش المحافظ، بمكتبه اليوم الجمعة، مع المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والمهندس حسين السنيني، مدير عام تنمية القرية بمحافظة مطروح، وترجمة مشروعات حصاد مياه الأمطار والتمويل اللازم لها، كالخزانات والآبار ومشروعات الرى الأخرى، ووضع خطة تنمية شاملة من خلال المشروعات المقترحة بمنحة إيفاد مع وضع مقترحات لمشروعات أخرى تقوم على المكون المحلي ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق تكامل في جميع مجالات المشروعات المقترحة.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية تحدد بها مهام وأدوار كل جهة وجميع الإحتياجات والمشروعات المطلوب تنفيذها بما يتوازى مع مخطط التنمية العمرانية، وكذلك تحديد أولويات المشروعات ومطالب وإحتياجات المحافظة لإدراجها بالتوازي مع مشروعات الإيفاد، والعمل على مواكبتها للمخطط العمرانى والإستراتيجى للمنطقة.

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالي الغربي في جميع المجالات بما يعود على أهالي مطروح ويحقق النفع العام، والحاجة لإقامة السدود كسد بارتفاع 12م في وادي «تويويع» شرقي مدينة مرسي مطروح، لتخزين أكثر من نصف مليون متر مكعب مياه، بالإضافة إلى مقترح إنشاء خزانات مياه لعدد 72 مخر سيل كبير في القرى والنجوع شرق وغرب وجنوب مطروح، وتعظيم الاستفادة من الآبار الرومانية المنتشره في مطروح وحتى مدينة السلوم غربا.

واستعرض محافظ مطروح خلال الاجتماع بعض مواقع ونوعية المدارس المدرجة في خطة مركز بحوث الصحراء ومنظمة ايفاد خاصة التوسع في إنشاء مدارس جديدة للفتيات لتعليم الفتيات البدويات في مراكز ومدن وقرى مطروح، بالإضافة إلى غيرها من المشروعات للتنمية الزراعية وصحة المرأة، وبرامج التوعية بالأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة المواطنين فى المجتمعات المحلية بصحراء مطروح.