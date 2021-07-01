لطلاب أولى ثانوي بالبحيرة.. تفاصيل منحة «بريدج» 2022

عقدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع المؤسسة الاستشارية للشباب والتنمية «اتجاه»، ومؤسسة «ساويرس» للتنمية الاجتماعية، لتنفيذ برنامج منحة «بريدچ»، وهي منحة تأهيلية للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022.

اجتماع تنسيقي لتفعيل المنحة للطلاب

وعقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعاً تنسيقياً مع وفد من مؤسسة «اتجاه»، بحضور كل من النائبة هيام الطباخ، والنائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، ومديري مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالبحيرة، لتقديم المؤسسة منحة «بريدج» التأهيلية، بدعم من مؤسسة «ساويرس» للتنمية الاجتماعية.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى تطوير مهارات الطلاب المقبولين بالمنحة في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتنمية وبناء قدراتهم الشخصية والقيادية، لتمكينهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات المتميزة داخل أو خارج مصر، وتعزيز المهارات الشخصية والحياتية، ومهارات القيادة ومهارات المشاركة المجتمعية، وتطوير مهارات التعلم عن بعد، وذلك عن طريق برنامج تعليمي يشمل جلسات تدريبية داخل المحافظة وعبر الإنترنت.

عدد المستفيدين من المنحة في البحيرة

ويستفيد من المنحة عدد 55 طالباً من طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة البحيرة، الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، خلال العام الدراسي المقبل.

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه على من يرغب في التقديم للمنحة، يشترك من خلال الاستمارة عبر الرابط التالي:

www.etijah.org/bridge.

وذكر أن التقديم مستمر حتى 15 من يوليو الجاري.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية دور جميع المؤسسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية المهارات لدى الجيل الصاعد والشباب، وصقل تلك المهارات وبناء الهوية والشخصية المصرية، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات، وحمل لواء البناء والتنمية والمستقبل.