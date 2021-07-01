آخر موعد لاستكمال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح خلال المواعيد المقررة المستندات اللازمة، لقبول طلب التصالح لمدة شهر، على أن يغلق نهاية يوليو الجاري، وذلك في إطار التيسير على المواطنين، وتطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

قانون التصالح فرصة لتوفيق أوضاع المخالفين

وأشار محافظ البحيرة، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة والمواعيد المقررة، سرعة استكمال المستندات اللازمة خلال المهلة المحددة.

أكثر من 280 ألف طلب تصالح بالبحيرة

وأشاد «آمنة» بالوعي والحرص الكبير لدى المواطنين، وخاصةً ممن لديهم مخالفات في أعمال البناء، لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، الأمر الذي ظهر جلياً خلال مدة التقديم، حيث جاءت محافظة البحيرة في طليعة محافظات الجمهورية، وفي المركز الأول من حيث عدد الطلبات المقدمة، البالغ عددها 280 ألف و620 طلب تصالح.

قرارات تراخيص البناء الجديدة

وعلى جانب آخر، حددت محافظة البحيرة مدينتي دمنهور وكفر الدوار لتطبيق قرارات البناء الجديدة، باعتبارهما أكبر مدينتين في المحافظة من حيث المساحة وتعداد السكان، على أن يكون لمحافظ البحيرة السلطة للتجاوز عن المخالفات البسيطة بالرُخص التي يجري فحصها، بدايةً من 15 أبريل.