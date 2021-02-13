«التنمية المحلية»: البحيرة تتصدر عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنَّ المحافظات التي تصدّرت عدد طلبات التصالح هي البحيرة يليها الشرقية ثم القليوبية ثم الجيزة ثم المنوفية ثم المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج ثم الفيوم، لافتًا إلى أنَّ سعر متر التصالح يختلف من منطقة لأخرى داخل المحافظات، التي قدمت تخفيضات كحوافز للمواطنين من 15 لـ 75% تقريبا.

استقبلنا 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أنَّ عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وصل لـ2 مليون و737 ألف و606 طلبات، وهذا الرقم يدل على أن طلبات التصالح في معدلات متزايدة، خاصة أنَّ هناك فرصة لتقديم المزيد حتى نهاية الشهر المقبل.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنَّ مجلس الوزراء أقرّ بأنَّ متر التصالح في القرى والكفور والنجوع والعزب لا يتعدى الحد الأدنى وهو 50 جنيهًا بالنسبة للمتر، مشيرًا إلى أنَّ أعلى المحافظات حصيلة في التصالح تأتي القاهرة في المرتبة الأولى ثم الإسكندرية والجيزة والبحيرة والقليوبية والدقهلية والغربية ثم أسيوط والمنيا وسوهاج.

وأكّد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنَّ حصيلة طلبات التصالح ستذهب للمواطنين، فوفقًا لقانون 17 لسنة 2019 ستذهب 25% من المتحصلات للإسكان الاجتماعي، و39% لتعزيز الموارد الذاتية المتواجدة في المحافظات لتعجيل خطط التنمية بها من رصف للطرق ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة، وما تبقى من المتحصلات سيعود للخزانة العامة لتوجيهه في الصحة والتعليم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنَّ محافظة الجيزة خلال الـ48 ساعة الماضية تعاملت بكل حزم مع مخالفة بناء، وجرى إزالتها في المهد، لافتًا إلى أنَّ المخالفات الجديدة يتمّ تغريم صاحبها ورفع ضده قضية وفقًا للقانون.