«الأصغر سنا».. الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا «دلتا بلس»

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي تحورات لفيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تجري دراسات جينية لمصابي مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا أن متحور دلتا بلس لم يحدث في مصر وهناك إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الصحة والسكان يتم تنفيذها على القادمين من الدول التي ظهر فيها هذا المتحور.

الفئات الأصغر سنا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متحور دلتا بلس أثبت أنه يصيب الأشخاص الأصغر في السن، وأن الوفيات التي حدثت بسببه بالخارج أثبتت أن الفئات العمرية المتأثرة به هي الفئات الأصغر سنا، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستتوقف حدتها على عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا وكذلك التحورات التي ستحدث للفيروس.

وعن التحورات، أشار «المصدر» إلى أن التحورات طبيعة لأي فيروس وليس فيروس كورونا فقط، مضيفا «نتوقع أن تنخفض الموجة مع انخفاض درجات الحرارة أو في شهر سبتمبر، ولكن يجب عدم استباق الأحداث ونركز في الفترة الحالية علي تطعيم المواطنين والوصول إلى 40% مطعمين من إجمالي السكان حتى نهاية العام الجاري».

وتستعد الوزارة لإقامة مركز لتلقى لقاح كورونا يشبه أرض المعارض في جميع محافظات الجمهورية، وأول مركز سيكون بمحافظة الجيزة وسيفتتح قريبا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، مطمئنة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميعها آمنة وفعالة ولا داعِ للقلق أو التوتر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تعمل على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.