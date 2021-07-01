لقاح جونسون في مصر.. «الصحة» تكشف عن موعد وصوله القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لاستقبال لقاح جونسون في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد الإفريقي، ومركز التنبؤ بالأمراض، والوقاية الإفريقي، ونصت على توفير 300 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لأفريقيا، وحصة مصر تصل إلى 25 مليون جرعة، فضلًا عن أن لقاح جونسون في مصر له العديد من المميزات، وأنه عبارة عن جرعة واحدة.

لقاح جونسون في مصر

وتابعت الوزارة، في تقرير لها، أن لقاح جونسون في مصر يمكن حفظه في درجة حرارة عادية كالثلاجات سهلة الحفظ والتخزين، أما عن فاعلية اللقاح فتتجاوز الـ89%، لافتة إلى أن الدولة تعمل على التوسيع في عملية تطعيم المواطنين، وكذلك التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، ووصل عددها إلى 429 مركزًا.

رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي

وتستعد الوزارة إلى إقامة مركز لتلقي لقاح كورونا يشبه أرض المعارض في جميع محافظات الجمهورية، وأول مركز سيكون بمحافظة الجيزة وسيفتتح قريبا لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، مطمئنة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميعها آمنة وفعالة ولا داعِ للقلق أو التوتر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تعمل على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس او غيره من الأمراض المعدية.

كما أعلنت الوزارة تلقيها لكافة استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.

ويشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا انخفاضًا ملحوظًا في أعداد مصابي الفيروس، وتوقعت ممثلة في اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، عن استمرار انخفاض الأعداد حتى نهاية أغسطس.

وأوضحت أن هناك ارتفاع في معدلات الشفاء على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين.