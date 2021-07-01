الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة والمولوتوف بين 3 عائلات بالمحلة

شهدت منطقة «عرب الشوافعية» بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، مشاجرة دامية تحولت إلى حرب شوارع بالسلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف، بين 3 عائلات من أهالي المنطقة، حيث دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات من الأمن المركزي والمدرعات، للسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للمنطقة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي «عرب الشوافعية»، باندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين عائلتي «طلب» و«السعداوي» من جانب، وعائلة «جاد»، طرف ثاني، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية، تطورت إلى حرب شوارع، حيث تبادل الطرفان التراشق بزجاجات المولوتوف والحجارة، مما أسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى العام.

وباشر اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، والعقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، ومعاونوه دورهم من خلال الدفع بتعزيزات أمنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط 27 متهماً من الطرفين.

وكثف قوات الشرطة من تواجدها في منطقة الأحداث، كما تواصل جهودها لملاحقة باقي المتهمين الهاربين، وتم السيطرة الأمنية من خلال الدفع بقوات الأمن المركزي والمدرعات إلى المنطقة، وفرض كردون أمني، منعاً لحدوث أي تطورات أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.