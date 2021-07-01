أب يقتل ابنته في قنا.. تخلص منها بسيخ حديدي إرضاء لزوجته الثانية

«أب يقتل ابنته في قنا» جريمة لاقت استنكارا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، لاسيما مع ذكر تفاصيلها، حيث استخدم الأب سيخا حديديا، لينهي به حياة ابنته الطالبة بالمرحلة الإعدادية بمركز نقادة بمحافظة قنا، متجردا من مشاعر الأبوة والإنسانية، وإمعانا في إخفاء جريمته قام بتغسيلها ودفنها، للتخلص من جثتها التي ستفضح أمره.

أب يقتل ابنته في قنا: تغسيل الجثة ودفنها

وتعود تفاصيل واقعة «أب يقتل ابنته في قنا» إلى تلقي مركز مباحث شرطة نقادة بمحافظة قنا، بلاغا يفيد بضبط عامل أقدم على قتل نجلته، وذلك عن طريق استخدام سيخ حديدي، وبعد تأكده من مفارقتها الحياة حاول التخلص منها بتغسيلها وإعداد حفرة لدفنها، لإخفاء جثتها وإبعاد أصابع الاتهام عنه.

والد الضحية قرر التخلص منها إرضاءا لزوجته الثانية

وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد ورد إليه إخطارا يفيد بالعثور على جثة فتاة تدرس في المرحلة الإعدادية تدعى «دينا.م»، تبلغ من العمر 15 عاما، وتبدو عليها آثار ضرب وتعذيب بآلة حادة، وفور ورود البلاغ، انتقلت قوة من فريق البحث والتحري، وكشفت تحريات المباحث أنّ المجني عليها تعيش مع والدها عقب انفصاله عن والدة الضحية وزواجه من أخرى، إلاّ أنّ الخلافات المستمرة بين الزوجة الثانية ونجلته جعلته يفكر في حيلة وقرر التخلص منها.

بلاغ الزوجة الأولى كشف الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في واقعة «أب يقتل ابنته في قنا»، الذي قال في اعترافاته أنّه قام بقتل نجلته بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح مستخدما سيخا حديديا وقطعة من الخشب، أحدثت كدمات وجروح وكسور في جسدها، الأمر الذي أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، ليقرر مع زوجته الثانية التخلص من الجثمان عن طريق تغسيله ودفنه دون أن يشعر أحد باختفاء الطفلة المجني عليها، إلاّ أنّ الأمور لم تسير كما خطط لها المتهم وزوجته، حيث قامت الزوجة الأولى والدة الطفلة بإبلاغ مركز الشرطة عقب اتصالاتها المتكررة بابنتها للاطمئنان عليها، إلاّ أنها لم تتلق ردا منها، الأمر الذي جعل الشك والقلق يتسللان إلى قلبها، ليتم الكشف عن الجريمة البشعة وتمكنت قوات المباحث من ضبط الأب، الذي اعترف بارتكاب الواقعة.