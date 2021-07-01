السعودية تتيح نتائج اختبار التحصيلي عبر الموقع الوطني للقياس

يبحث كثيرون في المملكة العربية السعودية، عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية عبر رابط قياس، وهو واحد من أهم الاختبارات التي تُعقد بالسعودية، لطلاب المرحلة الثانوية ولابد من الخضوع لها، وذلك ليتمكن الطلاب من الانتقال إلى المرحلة الجامعية.

وكلفت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، المركز الوطني للقياس، بالإعلان عن موعد حصول الطلاب على نتائج اختبار التحصيلي للفترة الأولى والثانية، حيث تم الإعلان عن نتائج اختبارات الفترة الأولى يوم الخميس 17 يونيو 2021.

أما بالنسبة لنتائج اختبار التحصيلي للفترة الثانية، فمن المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الخميس، 21 ذو القعدة، الموافق 1 يوليو 2021.

السعودية تتيح نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية عبر الموقع الوطني للقياس

ويمكن الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عبر رابط الموقع الوطني للقياس، وذلك طبقا لما أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، من خلال المنصة الإلكترونية لموقع قياس، وعلى الطالب أن يدخل على رابط منصة قياس الإلكترونية، ومن ثم إتمام عملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات التسجيل، وتشمل (اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق)، وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة قائمة البيانات، ومن ثم الضغط على أيقونة نتائج اختبار التحصيلي، ثم إدخال كافة البيانات الشخصية التي تتعلق بالطالب، التي تتمثل في اسم الطالب ورقم الهوية وغيرها من البيانات الهامة، ثم يقوم الطالب بمراجعة كافة البيانات السابق إدخالها والتأكد من صحتها، وأخيرا يتم الضغط على أيقونة بحث، وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات السابق ذكرها سيقوم النظام تلقائيا بعرض كافة النتائج الخاصة بالطالب.

ويمكن كذلك استخراج نتائج اختبار التحصيلي من خلال تطبيق «توكلنا»، وتتمثل خطوات استخراج نتائج اختبار التحصيلي عبر هذا التطبيق، في أن يقوم الطالب بتحميل تطبيق «توكلنا» على الهاتف، ثم تسجيل الدخول مباشرة، وفي حالة وجود حساب، أو إنشاء حساب جديد، يقوم التطبيق بإرسال إشعار بالنتائج.