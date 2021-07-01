باحث: المصريون اكتشفوا الفشل الأخلاقي للإخوان فثاروا عليهم

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعاني من الفشل على جوانب عدة، والشعب المصري شعب واع بطبعه، والفشل الأول هو فشل أخلاقي، والشعب فوجئ بأن الجماعة الإرهابية رفعت شعارات لم تطبقها على الأرض، ولم تُنفذ من القيادات أو المناصرين لهم.

وأضاف «فرغلي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، الخميس، أن الشعب المصري شعر بفشل الجماعة الإرهابية منذ أول وهلة، لاسيما عندما شاهدهم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ويحاصرون الكاتدرائية، ويقطعون الطرق، وهذا كله كان فشلًا أخلاقيًا.

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الفشل الثاني الذي وقعت فيه الجماعة كان اقتصاديًا، حيث إن الاحتياطي النقدي كان في أدنى مستوياته، ومصر تعاني من العديد من الأزمات كالسولار والبنزين والكهرباء، والشعب المصري يعاني بشدة.

ولفت إلى أن الجماعة فشلت أيضا من الناحية الأمنية، والمصريون لم يكونوا يأمنون على أنفسهم، والجماعات الإرهابية كانت تقتل الجنود في شهر رمضان، واستباحت دماء المصريين.

وتُحيي مصر خلال هذه الأيام ذكرى ثورة 30 يونيو، التي خلصت مصر من حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى للسيطرة على مقدرات البلاد، والتحكم في مفاصلها، وتغيير هويتها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض».

وأضاف: «إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة».

واختتم: «وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين».