ماهر فرغلي: اعترافات حسين يعقوب صدمة لمريديه

قال الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن اعترافات الشيخ محمد حسين يعقوب اليوم بأنه ليس عالم دين أمر مهم من أجل تعريف الشباب أن هذا ليس شيخا ولا عالما في الدين ولكنه مجرد مجتهدا ولا يجب أخذ رأيه كأمر مسلم به، لافتا إلى أن الاعترافات ستؤدي إلى صدمة لمريديه ومتبعيه من مختلف الأعمار.

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تضم الأزهر الشريف الذي يكون وسطا بين العلمانية والسلفية الجهادية، وهذا باب للشباب من أجل الرجوع للتعريف بالإسلام.

وأوضح المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تصريحات «يعقوب» جديدة وغير متوقعة، وهذه التصريحات يتم توجيهها للشباب للتعريف بأن الشيخ ليس لديه ثوابت يدافع عنها، ولكنه قال إن مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا هو شخص يسعى للسلطة والحكم بعد أن كان يردد أنه رجل دين ويسعى للإصلاح وبث هذه الأفكار للشباب والمريدين لمدة عقود طويلة.

وحققت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ مع الشيخ «يعقوب» خلال محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لعام 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة.

ووجهت القضية تهما لـ 12 شخص لأنهم عملوا على مبايعة قائد تنظيم داعش واستباحوا دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهدفوا المنشآت العامة.