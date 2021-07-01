«سيجارة» تتسبب في وفاة شاب بالغربية: «النار مسكت في جسمه»

نهاية مأساوية لحياة شاب توفي في إحدى قرى مدينة طنطا بمحافظة الغربية نتيجة اشتعال النيران في جسده بسقوط مادة بترولية «بنزين» عليه أثناء تظيف دراجته النارية أمام منزله.

اشتعال النيران في جسد شاب

كان يقوم الشاب العشريني قبل وفاته بتنظيف دراجته النارية بسائل البنزين أمام باب المنزل وبعدها أشعل سيجارة والتي سقطت من يداه على الأرض بحسب رواية والدته فاشتعلت النيران من حوله حتى أكلت جسده كله، وانتقل إلى أقرب مستشفى لمحاولة إنقاذه لكنه فارق الحياة متأثراً بحروق عميقة جعلته يلفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه.

تلقى بلاغ بالواقعة

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة طنطا، الذي تلقى بلاغا يفيد بوصول أحد الأشخاص إلى المستشفي وبه حروق متفرقة بالجسم، وتبين بعد إجراء التحريات والبحث والاستماع لأقوال والده أنه لا يمكن استجواب الشاب الذي فارق الحياة وتبين عدم صحة الواقعة التي تقول إنه انتحر.

والد الضحية ينفى انتحاره

حالة من الحزن سيطرت على أهل الشاب الفقيد الذي فارق الحياة في غمضة عين، مما أصاب والديه بصدمة، واستمتعت النيابة العامة لأقوال والد الشاب المتوفي، والذي أكد أن نجله كان يقوم بتنظيف دراجته النارية بسائل البنزين، وعقب الانتهاء، وقف بجوارها وأشعل سيجارة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بملابسه، وعجز عن إنقاذ نفسه ووقف النيران التي التهمت جسده في دقائق معدودة حتى فارق الحياة متأثراً بإصابته التي كانت عبارة عن حروق عميقة في مناطق متفرقة من جسده.