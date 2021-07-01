تطبيق كود البناء السعودي اليوم.. تعرف على متطلباته

يبدأ اليوم الخميس، تطبيق كود البناء السعودي للمباني السكنية، من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة، لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد، وفقاً لما حددته اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل، حسبما ذكرت العربية نت.

أهداف تطبيق كود البناء السعودي

ويهدف تطبيق كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويُشارك الوزارة في تطبيق تطبيق كود البناء السعودي الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.

وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة؛ بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين (إتمام)، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، بالإضافة إلى برنامجي المقاول المعتمد وواعد، وأخيرًا، خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة بلدي.

متطلبات تطبيق كود البناء السعودي

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متطلبات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية وفقًا للكود السعودي للمباني السكنية، الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ اعتباًرا من اليوم.

ولفتت إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، ليقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية، بالإضافة لتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، للإشراف على الأعمال ورفع التقارير عبر منصة بلدي وفق كود البناء السعودي.

وتشمل المتطلبات تعيين مقاول بناء معتمد يقوم بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والتصاميم المعتمدة، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، الذي يتضمن تأمينًا ضد العيوب الخفية للمباني السكنية.