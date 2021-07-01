خبير تكنولوجيا: مصر تقدمت من المركز 140 إلى 73 في سرعة الإنترنت

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا معلومات، إن قطاع الاتصالات هو العمود الأساسي لأي تطوير وتنمية يمكن أن تحدث في القطاعات المختلفة، لذا يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع ويوجه الدولة للتركيز على هذا القطاع، لافتا إلى أنه لولا قطاع الاتصالات لما تحقق نمو في الاقتصاد الداخلي، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت نموا وسط أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «محمد» خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «extra news »، اليوم الخميس، أن مصر في عام 2018-2019، كانت تحتل المركز 140 على مستوى العالم في متوسط سرعة الإنترنت، ولكن حاليا وصلت إلى المركز 73.

وأكد خبير تكنولوجيا معلومات، أن تطوير الإنترنت سهل عمل القطاع الخاص في ظل الاعتماد على العمل من المنزل والتعليم عن البعد، لافتا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا تهتم مصر بتنمية قطاع الاتصالات.

وأشار خبير تكنولوجيا معلومات، إلى أن مصر حدث بها طفرات كبيرة في الإنترنت من خلال تغيير الكابلات النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية، وإطلاق القمر الصناعي «طيبة 1» في نهاية 2019، وزيادة سرعة الإنترت، وإدخال خاصية «4G» ليصبح نصيب الفرد من الإنترنت 36 ميجا في الثانية الواحدة بعد أن كان 5 ميجا في الثانية الواحدة، مع الاستهداف لوصول 50 ميجا في الثانية الواحدة قبل نهاية العام الحالي.

وتابع خبير تكنولوجيا معلومات: «مصر تقدر توصل لتنمية 8% في قطاع الاتصالات بالتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، لأن منتجاتنا كلها مصدرة لأوروبا وأمريكا ودول الخليج لكن تستهدف 5% في الوقت الحالي».