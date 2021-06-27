مصادر: تحسن قريب في خدمات الاتصالات مع استلام الشركات ترددات جديدة

كشفت مصادر بشركات المحمول، عن تحسن قريب في خدمات الاتصالات والإنترنت، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب استلام الشركات للترددات الجديدة التي تم شراؤها، نهاية العام الماضي.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الترددات الجديدة ستمكن الشركات من استيعاب الزيادة المستمرة في قاعدة عملاء المحمول، التي وصلت إلى نحو 95 مليون عميل تقريبا، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في معدلات خدمات نقل البيانات.

طرح ترددات جديدة لتحسين الخدمات

واعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نهاية العام الماضي، طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض (2×40) ميجاهرتز، في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، إذ من المتوقع أن تساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول في ضخ استثمارات جديدة، تتعلق بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، مما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

واتخذ الجهاز القومي تنظيم الاتصالات، عدة إجراءات، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وأهمها مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى المستخدمين (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدى اليوم، وكذلك مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها، حيث قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطارا تنظيميا، لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة اصدار تراخيص بناء الأبراج، مما يساهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات.