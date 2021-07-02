حصالته كلها.. طفل أقصري يتبرع بـ 58 جنيها لدعم صفقات نادي الزمالك

تبرع طفل من أبناء مدينة الأقصر، «بحصالته» كاملة، التى جمع مبلغها من مصروفه طوال الأسابيع الماضية، لنادى الزمالك، للمساهمة فى الصفقات الجديدة وتلبية لرغبة النادى ودعوة مشجعيه للالتفاف لعودة النادى لطريق البطولات مرة أخرى.

وبلغ إجمالي المبلغ الذى تبرع به إياد جويلى، 10 سنوات، 58 جنيها، هي كل ما كان في حصالته الشخصية من مصروفه.

وآثار «جويلى» تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الذى أثنى أغلبيتهم خاصة من مشجعي الزمالك على مبادرة الطفل، وأكدوا أنه مثال يحتذي به فى الانتماء وعشق التى شيرت الأبيض.

فيما سخر البعض من مبادرة الطفل الاقصري، وأكدوا أنه لابد أن يكون لنادى الزمالك موارده ولا ينتظر تبرع عشاقه ومشجعيه.

وقال الطفل إياد جويلى، لـ «الوطن»، «شاهدت الكثير على القنوات الفضائية والسوشيال ميديا يتبرعون لصالح نادى الزمالك، فتحدثت مع والدى فى أن اتبرع بمصروفي الذى جمعته فى حصالة ووافق على الفكرة، وبإذن الله سأذهب للبنك برفقة والدى وأضع المبلغ فى حساب النادى».

وأكد جويلى، أن قيمة المبلغ بسيطة للغاية، و«لكن هى المتاحة لدى وأتمنى أن يساهم المبلغ فى جزء بسيط وأن يجعل المشجعين يحذون حذوى ويتبرعون للنادى».

وأضاف، «أعشق محمود شيكابالا وفرجانى ساسي»، مشيرا أنه يريد أن يوجه رسالة للأخير، بأن نادى الزمالك لا يقف على أحد وسيكمل مسيرته ولكن فرجانى لن يجد مشجعي نادى يحبوه ويدعموه كمشجعي الزمالك.

وتمنى «جويلى» أن ينجح الزمالك فى التوقيع مع أشرف بن شرقي لأنه لاعب مهم جدا للفريق، بحسب تصريحاته لـ «الوطن».

وأشار أنه يلعب فى مركز راس الحربة ونجح مؤخرا فى الاختبارات الأولية فى نادى الزمالك، ويبقى التصفيات النهائية ويتمنى أن ينجح ويصبح لاعبا فى الزمالك فيما بعد.