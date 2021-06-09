رجل يتبرع بفص من كبده لزوجته.. ملحمة إنسانية بـ«جامعي الزقازيق»

نجح أطباء مستشفى جامعة الزقازيق، بإشراف الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، في إجراء زراعة كبد، في عملية تجسد ملحمة إنسانية، حيث تبرع زوج بفص من كبده لزوجته المريضة، وهذه هي الحالة الخامسة لحالات زرع الأعضاء، بواقع 3 حالات زرع كبد، وحالتين زرع كلى.

وتفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، مستشفى الجراحة الجديد، للاطمئنان على الحالة والإجراءات الطبية المقدمة، يرافقه الدكتور يحيى زكريا، مدير برنامج زرع الأعضاء، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري، المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور خالد عبد الصمد، رئيس قسم المسالك، والدكتور هاني بكر، مدير مستشفى الجراحة، وبعض أعضاء فريق زرع الكبد من أطباء الجراحة وجراحة الأوعية الدموية والأشعة، ومحمد فكري، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

ويأتي برنامج زرع الأعضاء بمستشفيات جامعة الزقازيق ضمن بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والمنصورة، والذي تم توقيعه في سبتمبر الماضي.

وأثنى رئيس الجامعة على المجهود المبذول من فريق زرع الأعضاء الكبد والكلى، واختص فريق أقسام التخدير والتحاليل والأشعة وبنك الدم، وفريق إدارة الصيدليات، وإدارات المستشفيات وهيئة التمريض والعمال.