نقابة الممثلين تحذر الشباب من كيانات وهمية تستغل أحلام وطموح البسطاء

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا صحفيًا، بعد ورود شكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات وهمية، قائلة: «هذه الكيانات تحتال الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة».

وقالت نقابة المهنة التمثيلية في بيانها: «تهيب النقابة بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقة أن يتوخى الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل أحلام و طموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل».

وحذر مجلس نقابة المهن التمثيلية الجميع من التعامل مع هذه الكيانات سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينج وما شابهما من كيانات تدعى كذبا القدرة على استخراج تصاريح العمل بمجال التمثيل، وتدعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرض هذه الكيانات للمسائلة القانونية.

وتابعت: «النقابة كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والموهاة لاستخراج هذه التصاريح وبالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية».