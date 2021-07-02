التأمين الاجتماعي: مليون مواطن صرفوا معاشاتهم اليوم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، الذين صرفوا معاشات في شهر يونيو، والذين خرجوا على المعاش في شهر يونيو، هم المستفيدون بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تصل لـ13%، على إجمالي المعاشات، وعددهم حوالي 10.5 مليون مواطن.

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن الهيئة عملت على الفور لحساب الزيادات في المعاشات، فور تلقيهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحولوا هذه الأموال يوم 29 يونيو إلى البنوك تحسبًا لإجازة البنوك، وأتاحوا الصرف على ماكينات السحب الآلية والتي يبلغ عددها 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، مشددا على أن مليون مواطن بدأوا في صرف معاشاتهم من خلال البطاقات الذكية.

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يركز على تحسين أحوال المعاشات، ولذلك تم وضع نصا في قانون المعاشات ينص على وضع زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم من أجل تعويض أصحاب المعاشات عن نسبة التضخم التي تحدث في السنة السابقة.

وأوضح أن الرئيس قرر صرف زيادة هذا العام قدرها 13%، وهي عبارة عن 5% مقابل نسبة التضخم التي حدثت عام 2020، مضافا إليها 8% لتحسين حياة أصحاب المعاشات.

وفي وقت سابق، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الهيئة بدأت في تنفيذ خطة الدولة للشمول المالي، وقدمت «كروت ميزة» مجانًا لـ60% من المستفيدين من المعاشات، خلال الست شهور المقبلة، لاستبدال الكروت القديمة البلاستيكية بكروت ميزة، لافتًا إلى أن هناك عددا من المميزات للبطاقات الجديدة، وهي أنها تتعامل مع أي ماكينة صرف وعددها حوالي 14 ألف ماكينة صرف، وأيضًا تدعم عمليات المدفوعات الحكومية، ويمكن للمستفيد تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والغاز بهذه البطاقة.