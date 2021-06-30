التأمينات: لأول مرة ينص القانون على زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بداية من غد الخميس، الموافق الأول من يوليو، سيتم البدء في صرف المعاشات والاستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه عن العام المالي 2021-2022، شاملة قيمة الزيادة بنسبة 13٪ البالغ تكلفتها السنوية 31 مليار جنيه.

عوض: لأول مرة يضع القانون نصا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولأول مرة يضع القانون نصا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي، التي قاربت من الـ5% في هذا العام، ولكن جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم، وهذا يعطي مؤشرا واضحا على مراعاة الدولة المصرية البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.

وفي ذات السياق، أشار عوض إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيها والأقصي البالغ 1053 جنيه، تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو، والبالغ عددهم ما يقارب 10.5 مليون مواطن.

تجدر الإشارة إلى أن قيم المعاشات المنصرفة، شهدت طفرات عديدة على مدار السنوات الماضية، حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2013-2014 إجمالي مبلغ 86.5، حتى بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي، كذلك شهد الحد الأدنى لقيمة المعاش تطورا ملموسا منذ عام 2014، ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها، ليصبح 500 جنيه في عامي 2016 و2017، ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه، منذ عام 2019.