حسين فهمي: الإخوان لم يعبروا عن الشعب أو المجتمع المصري

هنأ الفنان حسين فهمي جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، متذكرًا دوره في اعتصام الفنانين بمقر وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بالكامل كان يرى البلاد متجهة لطريق مظلم ومتجهة للمجهول.

وقال «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن بعض الجامعات المصرية شهدت استعراضات للقوة والعنف من طلاب جامعة الإخوان الإرهابية، وذلك قبل أحداث يناير، مؤكدًا أن هؤلاء لم يكونوا معبرين عن الشعب أو المجتمع المصري.

وأشار إلى استحالة أن تحكم جماعة مجموع الشعب المصري «لا يمكن الجماعة تحكم المجموع»، مشددًا على أن الشعب رفض قبول حكم الجماعة خلال العام الذي حكموا فيه البلاد مضيفًا «دي مكانتش مصر ومكانتش بلدنا».

وأضاف «كنا كل يوم بنشوف أحداث جديدة وكأني قاعد بتفرج على بلد تانية ومش ده مجتمعنا ومش دي بلدنا وابتدى الانهيار يحصل يوم ورا يوم لحد ما الشعب نفسه ابتدى ينتقد وبدأنا نرفض كل ما يحدث».

وأكد حسين فهمي أنه شارك في حركة تمرد بشكل قوي، معتبرًا أنها كانت من ضمن الأشياء المشرفة في التاريخ المصري وأنه يشبه ما حدث في ثورة 1919 حينما جمع سعد باشا زغلول توكيلات وتفويضات من الشعب المصري.

وأشار أن كل من وقعوا على استمارات تمرد أعلنوا أنهم سيخرجون يوم 30 يونيو لتغيير النظام، مشددًا على أن ذلك أكبر دليل على أن ما حدث هو ثورة شعبية على رئيس أخل بالاتفاق والعقد بينه وبين الشعب المصري.

وتذكر حسين فهمي ما واجهه في الولايات المتحدة الأمريكية من رفضهم آنذآك لثورة يونيو، مشيرًا إلى أنها ثورة شعبية كاملة ولا ينطبق عليها ما يٌعرف بالانقلاب نظرًا لإعلان الشعب خروجه بالكامل لإنهاء حكم جماعة الإخوان، مشيدًا بحماية الجيش المصري لشعب مصر وانحيازه للإرادة الشعبية.