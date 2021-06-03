جمال سليمان يعلن عن فيلمه الجديد بمشاركة حسين فهمي ومحمود حميدة

أعلن الفنان السوري جمال سليمان، عبر حسابه الخاص بـ«فيس بوك»، عن عرض فيلمه الجديد «الكاهن»، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك في بطولة الفيلم حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، إياد نصار، ودرة.

ونشر الفنان جمال سليمان صورة تجمعه بأبطال الفيلم معلقًا: «قريبا عرض فيلم الكاهن، موضوع هام (محمد ناير)، وكاست رائع، ومخرج مبدع (عثمان أبو لبن)، كانت تجربة ممتعة أتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور».

يذكر أن الفنان جمال سليمان شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «الطاووس»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشاركت في بطولته سهر الصايغ، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ورانيا محمود ياسين والفنان جمال عبدالناصر، وأحمد فؤاد سليم.

وجسد «سليمان» خلال أحداث المسلسل دور محام مخضرم، يوكل في عدد من القضايا، وناقش المسلسل عددا من القضايا، على رأسها «التحرش»، التي زادت مؤخرا في مجتمعاتنا، وستكون ضمن القضايا التي تولى العمل عليها.

وقبل ذلك، شارك الفنان جمال سليمان في مصر بمسلسل «أفراح ابليس» الجزء الثاني، الذي شارك فى بطولته بجانب صابرين وإيناس عز الدين وكمال أبو رية، ومنى عبدالغني وهنادى مهنا، من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.