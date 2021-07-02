طبيب أسنان يحذر مرضى السكري من خلع الأسنان والضروس: الحشو أفضل

تحتل مصر مرتبة مرتفعة عالميا في الإصابة بمرض السكري، ووفقًا لـ«منظمة الصحة العالمية»، يعاني أكثر من 8 ملايين مصري من المرض المنتشر في كل أنحاء دول العالم.

وأبرز ما يواجه مريض السكري، من مشاكل، عندما يلجأ إلى طبيب الأسنان لخلع الأسنان أو الضروس، لما قد يشكله من خطر على صحته، لذلك يجب أن يلجأ إلى طبيب أسنان متخصص في هذا المجال.

وقال محمد إبراهيم، طبيب الأسنان والمتخصص في علاج الجذور، حول كيفية الخلع مع مريض السكري: «إذا كان هناك حل آخر أمام مريض السكري من ناحية اللجوء إلى حشو العصب، يجب أن يلجأ إلى الحشو وأن يبتعد تمامًا عن عملية الخلع».

وأوضح: «إذا لا يُوجد أمام مريض السكري إلا عملية الخلع، يجب على المريض أن يلجأ إلى فحص نسبة السكر في الدم قبل الخلع للتأكد من عدم مشاكل صحية؛ حتى لا تُسبب خطورة على المريض، كتورم اللثة وتلوث الجرح، وصعوبة التئامه، وحتى لا يؤثر السكر على صحته لكونه يصوم لساعات طويلة بعد الخلع».

وأشار المتخصص في علاج الجذور، إلى أنه يجب على مريض السكري تناول المضاد الحيوي قبل موعد الخلع بـ24 ساعة، حيث يستمر في تناوله بعد الخلع بأمر الطبيب المتخصص، بالإضافة إلى الالتزام بأوامر الطبيب بعد إجراء الخلع، والحفاظ على هدوئه والابتعاد عن أي ضغوطات نفسية.

وتابع «إبراهيم» قائلا، إنه يجب سرعة التوجه للطبيب المختص فورًا عند حدوث أي مضاعفات لتلقي العلاج المناسب، في الوقت الذي يجب فيه ضبط معدل السكر عمومًا للحفاظ على الصحة ولتفادي فقد الأسنان وحدوث أي التهابات.

وأكد على ضرورة الحفاظ على صحة الفم جيدًا لالتئام الجرح سريعًا وعدم تلوثه، لأنَّ ارتفاع نسبة السكر تصعّب عملية التئام الجروح.