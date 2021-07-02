الزراعة تزف بشرى لمحبي المانجو: المحصول لم يتأثر وسعر الكيلو 14 جنيها

رد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على ما تردد عن تلف محصول المانجو هذا العام، مؤكدًا أنه لن يحدث تأثير على السوق، لافتًا إلى أن أسعار المانجو هذا العام تعتبر جيدة، وأن الأشجار التي تعرضت للضرر بسبب التغيرات المناخية لن يكون لها تأثير على السوق.

القرش: التغيرات المناخية أثرت على بعض الأشجار

وطمأن القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» محبي المانجو، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية قد تؤثر على بعض المحاصيل، لافتًا أن شهر مارس الماضي شهد ارتفاعًا في درجة الحرارة تسبب في التأثير على محصول المانجو.

وأوضح أن الوزارة قامت بدور كبير في عمليات التوعية والإرشاد للمزارعين ومكافحة بعض الأمراض مثل العفن وغيرها، مشيدًا بتوفير وزارة الزراعة لكل وسائل المكافحة بشكل كبير لكل المزارعين.

أسعار المانجو تتراوح بين 10 و14 جنيها

وأشار إلى أن المانجو موجود في أكثر من منطقة، لافتًا أننا في أول موسم المانجو وأن الأسعار الحالية تتراوح بين 10 و14 جنيها للكيلو، بحسب مصادر من داخل الغرفة التجارية.

وتحدث «القرش»، عن تأثر محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن أشجار المانجو في الإسماعيلية أعمارها كبيرة، مؤكدًا أن الوزارة قدمت خدمات الإرشاد للمزارعين من أجل الحفاظ على محصول المانجو لتلافي بعض الأثار التي تحدث بسبب التغيرات المناخية.

الخسائر لدى حالات فردية فقط

وأكد أن وزارة الزراعة قامت بأعمال المكافحة في الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن أعمال الإرشاد مازلت مستمرة من الإدارة المركزية للبساتين لمزارعي الاسماعيلية.

ونفى «القرش» ما تردد عن تأثر 85% من محصول المانجو، متوقعًا أن تكون الخسائر لدى بعض الحالات الفردية فقط وأن هذه الحالات تنتج كميات لا تؤثر على السوق بشكل كبير.

وتوقع القرش أن يكون سن الأشجار في الإسماعيلية هو السبب في تأثر بعض المزارع، مشددًا على أن الأمور ستكون في أدنى مستوياتها.