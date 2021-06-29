بعد نشر «الوطن».. أزمة المانجو تصل البرلمان بطلب إحاطة للحكومة

علي مدار 5 سنوات متواصلة يعاني مزارعو المانجو في الإسماعيلية من انتشار «العفن الهبابي»، بالمزارع وسط مطالبات لوزارة الزراعة بإيجاد حل جذري للأزمة، إلا أن العام الحالي شهد كارثة كبرى بانخفاض المحصول في مزارع الإسماعيلية بنسبة وصلت إلي 90% في بعض المزارع.

طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزاراء وآخر لوزير الزراعة

وتقدم النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تراجع إنتاج المانجو في محافظة الإسماعيلية.

وقال طلبة في طلبه إن محافظة الإسماعيلية من أشهر المحافظات المعروفة بزراعة المانجو وتضم حوالي 113 ألف فدان من أجود الأنواع تنتج أكثر من 260 ألف طن سنوياً بعضها يتم تصديره.

ويضم مركز القنطرة شرق عدد كبير من مزارع المانجو شرق قناة السويس يتجاوز 50 ألف فدان وشهد المركز انخفاضا كبيرا في المحصول هذا العام وصل إلي أكثر من 95%.

وتابع: «أشجار المانجو تحولت إلى خيال مآتة، بعدما خلت من الثمار بصورة لم تشهدها محافظة الإسماعيلية من قبل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج، ووقوع كارثة تهدد اقتصاد المزارعين في الإسماعيلية».

وأوضح «طلبة»، أن أشجار المانجو خلال السنوات الأخيرة أصبحت مهددة بالاختفاء، بسبب انتشار العفن الهبابي، بنسبة 90%، وانتشار الأدوية المهربة والمبيدات الحشرية غير المسجلة، بالإضافة إلى غياب تام من الجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين، وعدم متابعة العوامل الجوية والتغيرات المناخية، مما تسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين والتجار في الإسماعيلية.

النائب «سامي سليم» يطالب بسؤال المسؤولين عن كارثة المانجو

وطالب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، والتي تضم مراكز أبوصوير وفايد والتل الكبير والقصاصين، وهي أكبر الدوائر التي تضم مزارع للمانجو المسؤولين بتقديم تفسير لتلك الكارثة.

وتقدم سليم بطلب إحاطة آخر إلى الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الزراعة بشأن تلف محصول المانجو في محافظة الإسماعيلية مشيراً إلي أن محصول المانجو يواجه أزمات ومشاكل عديدة في مصر منذ سنوات.

وتابع: «تزايدت المشكلات حتى سيطر العفن الهبابي الأسود على أشجار المانجو في قرى محافظة الإسماعيلية، وزاد حجم المخاطر والخسائر التي تعرضت لها أشجار المانجو هذا العام ونتج عنها ضياع حقوق المزارعين في الإسماعيلية، بسبب اعتمادهم على زراعة وتجارة المانجو، وتوفير احتياجات معيشتهم بشكل كبير».

المزارعون: الأمل في العام المقبل بالقضاء علي العفن الهبابي

وقال صالح سليمان أحد مزارعي المانجو في منطقة جبل مريم بالإسماعيلية أن غالبية المزارعين يعقدون أملا كبير علي وزارة الزراعة بتوفير مبيدات للقضاء علي العفن الهبابي.

واستكمل: «كان زمان الزراعة بترش بالطيارة وكانت بتبقي رشة واحدة أو اتنين لكنها كانت علي كافة المزارع وكانت تقضي علي الآفات وانعدمت هذه الخدمة حتى عندما طالب بها المزارعون علي نفقتهم لم يتم توفيرها».

وأشار إلى أن العفن الهبابي مع سوء الأحوال الجوية دمر محصول المانجو بنسبة 95% تقريباً، مشيراً إلى أن هناك مزارعين مهددون بالحبس بسبب استدانتهم من التجار أملاً في محصول يسدد ديونهم خلال الموسم.

وأكد اسماعيل صباح مزارع أن أسعار هذا العام ستختلف بشكل كبير عن الموسم الماضي بارتفاع قد يصل إلي 30% تقريباً بسبب ندرة المحصول وخاصة الأنواع البلدية التي تظهر مبكراً في موسم المانجو.