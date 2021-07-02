16 معلومة لا تعرفها عن «مدينة الدواء المصرية»: الأولى في الشرق الأوسط

تعتبر مدينة الدواء المصرية «جبتوفارم» بالخانكة، أحد الأحلام التي تم تنفيذها بالفعل، لتقود مستقبل صناعة الدواء في مصر، حسبما أكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء، والذي كشف خلال لقاء خاص من داخل المدينة مع الإعلامية لما جبريل في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» تفاصيل أكثر عن المدينة وهذه التفاصيل نرصدها لكم كما يلي:

1- تعتبر أول مدينة دوائية في الشرق الأوسط.

2- تقع المدينة على مساحة 180 ألف متر مربع.

3- تتكون المدينة من 15 منطقة إنتاجية وتعتبر كل منطقة مصنعا قائما بذاته.

4- تستخدم أحدث تكنولوجيا لصناعة الدواء في العالم.

5- تدخل العنصر البشري في الإنتاج نادر وكل عمليات الإنتاج تتم ببرمجة مسبقة.

6- تشمل أعلى مستويات الجودة في العالم.

7- القوى البشرية في المدينة عددها قليل جدا ولا يتعدوا 250 عاملا داخل المصانع و150 آخرين للتسويق والإدارة من خارج المدينة.

8- تأهيل العمالة في المدينة حدث عن طريق الشركات المنتجة حيث ذهبت العمالة للتدريب في الخارج على استخدام هذه الآلات.

9- تنتج كل أنواع الأشكال الصيدلية مثل «أقراص- كبسولة- أشربة- أمبولات- محاليل- مراهم -كريمات» وكل الأشكال الصيدلية.

10- تنتج معظم الأغراض العلاجية لأمراض السكر والضغط والأمراض المزمنة والمضادات الحيوية.

11- تنتج كل الأدوية الأساسية الحيوية للقطاع الطبي في مصر.

12- المرحلة الثانية ستكون صناعة أدوية الأمراض المتخصصة مثل أمراض الأورام وغيرها وهناك خطة لتصنيع المواد الخام في المستقبل.

13- تهدف إلى حصول المريض المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبسعر مناسب.

14- من أهدافها تحقيق القدرات وتحقيق الأمن الدوائي لمنع وجود أزمات أو نواقص في أي أدوية في فترات الكوارث والأزمات.

15- تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للتعاون والتصنيع المشترك مع الشركات العالمية.

16- تهتم بفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء في الأسواق الأفريقية وسوق الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي.