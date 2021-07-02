سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-7-2021

اختلفت أسعار الدولار في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت، قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية، متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 2 يوليوعلى النحو التالي:

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنك مصر سجل 18.51 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو في المصرف المتحد نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصرسجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو ، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.