سعر الدولار اليوم الأحد 27-6-2021 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، الموافق 27 يونيو الحالي، بعد إجازة أسبوعية للبنوك استمرت يومين، وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية على النحو التالي:

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو اليوم، الأحد 27 يونيو الحالي، في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء و18.77 جنيه، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 18.63جنيه للشراء، 18.82 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.60 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر 18.60 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجل الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد 27 يونيو الحالي، في بنك مصر، نحو 21.64 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.78 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.64 جنيه للشراء 21.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، الأحد 27 يونيو الحالي، في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، اليوم، الأحد 27 يونيو الحالي، في بنك الإسكندرية، 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.