مصدر: صرف معاشات يوليو 2021 لأصحاب البطاقات الزرقاء «مستمر»

يواصل أصحاب المعاشات صرف المبالغ المالية المستحقة لهم «معاشات يوليو 2021»، والتي حُولت علي البنوك ومكاتب البريد منذ الخميس الماضي تمهيداً لتمكين أصحابها البالغ عددهم نحو 10 ملايين و500 ألف مستفيد من الصرف، حيث تستحق الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغة 117 جنيها والأقصى البالغ 1053 لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إن كل من يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد حال تحويل معاشه على هيئة البريد، نافيا ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

زيادة المعاشات بنسبة 13%

وأضاف المصدر، أنه فيما يخص زيادة المعاشات تزامنا مع صرف معاشات شهر يوليو 2021 بنسبة 13% من إجمالي المعاش، فإن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، حيث ستكون الزيادة بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمة الزيادة بنحو:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

من جهتها، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، صرف معاشات يوليو 2021، من ماكينات الصراف الآلي، التي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنّ صرف معاشات يوليو 2021 متاحا منذ عدة ساعات في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات، بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM»، سواء الخاصة بـ«ناصر» أو البنوك الأخرى.