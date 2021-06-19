بزيادة 13%.. تعرف على موعد صرف معاشات يوليو 2021

أكدت الهيئة القومية لـ«التأمينات والمعاشات»، أنه سيتم صرف معاشات يوليو 2021، بدءا من 1 يوليو، بزيادة 13%، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد 11 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه، وأوضحت التأمينات، أنه تم الاستعداد لصرف معاشات يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل البدء بصرف معاشات يوليو.

التأمينات تستعد لصرف معاشات يوليو 2021

وأكدت هيئة التأمينات، أن عدد المستفيدين من الزيادة المقررة فى معاشات يوليو، يصل إلى 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، موضحا أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يجري حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% هذا العام.

وأشارت إلى أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية،من صرف معاشات يوليو 2021، من ماكينات الصراف الآلي، التي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو.

أقصى زيادة فى معاشات يوليو ستقدر بـ1053 جنيها

وأكد مصدر مسؤول بهيئة التأمينات، لـ" الوطن" أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن حساب زيادة المعاش، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في معاشات يوليو المقبل 2021، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للزيادة تقدر بـ31 مليار جنيها.

وأضاف المصدر ستكون الزيادة بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمة الزيادة كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيها.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.