وزارة الموارد البشرية تعلن بدء مراحل الفحص المهني في السعودية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، إجراءات التحقق مـن امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمـة لتأديتها، ضمن مراحل الفحـص المهني، حيث أنه من المقرر أن يبدأ التحقق بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة، بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير من العام 2022.

الموارد البشرية السعودية: مراحل الفحص المهني تعمل على تعزيز الانتاجية

ومن جانبه، صرح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، بأن وزارة الموارد البشرية، مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والاستفادة مـن العمالـة بمختلف المهـن من خـلال تنظيمهـا وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، مضيفـا أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سـوق العمـل السعودي، إضافة إلى رفع مستوى الخدمـات المقدمة، وتعزيـز الإنتاجية، والحد من تدفـق العمالة غير المؤهلة لسـوق العمل في المملكة، والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية حاجات السوق، بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أطلقت في 7 مارس من العام 2021 برنامـج «الفحص المهني» وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومراحل الفحص المهني هي برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.

عادل حنفي: تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لأكثر من 23 عائلة مهنية في السعودية

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية: «اليوم تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لأكثر من 23 عائلة مهنية كما يطلق عليها، وتشمل 1000 مهنة حرفية، والعمالة المصرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، عمالة هائلة وبالطبع، سواء كانت في المهن الحرفية أو المهن الفنية المختلفة يجب عليها اجتياز الاختبار المقرر لها والذي يتم من قبل السلطات السعودية والجهات المعنية، حتى تستمر في العمل».

وأضاف لـ«الوطن»: «العامل الذي لن يجتاز الاختبار سيغادر أراضي المملكة العربية السعودية على الفور، ويضاف إلى ذلك أصحاب المهن القادمين من جمهورية مصر العربية سيتم اختبارهم من مراكز دولية متخصصة في مجال التدريب المهني و من يجتاز الاختبار الاختبار النظري والعملي سيسافر للسعودية مثل العمالة المتواجدة في المملكة العربية السعودية».

يذكر أنه بإمكان المنشأت الاستفادة من البرنامج والدخـول على المنصة الإلكترونية https://svp.qiwa.sa/ وإتمـام عمليـة حجز الاختبـار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة أطلقت في 7 مارس من العام 2021 برنامـج «الفحص المهني» وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني.

ومن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة، التي يوجـد بها 3 الآف عامل فأكـثر، وثـم المنشـآت الكبيرة، والتي يعمل بها من 500 إلـى 2999 عاملا، وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عاملا، وثم المنشآت الصغيرة فئة «أ» وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عاملا، وأخيراً المنشآت الصغيرة فئة «ب» والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.