وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لآلاف الوحدات بحدائق العاصمة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحاوره المتنوعة، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا العديد من المشروعات الخدمية الجاري والمقرر تنفيذها بالمدينة، لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 «وتتكون من 3 غرف وصالة»، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 «وتتكون من غرفتين وصالة»، بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحور منخفضي الدخل، وتقترب نسبة التنفيذ من 90 %، كما يجري أيضا تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين» بمحور منخفضي الدخل، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 10 %.

وأشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعا خدميا، ويجري حاليا تنفيذ عدد منها، وتشمل «6 مدارس تعليم أساسي – 7 حضانات – 6 مساجد – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقا تجارية صغيرة – مركزي شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمي»، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين.