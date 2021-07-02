موقع فضاء أولياء التلاميذ لكشف النقاط في الجزائر.. اعرف مميزاته

يعد موقع فضاء أولياء التلاميذ لكشف النقاط في الجزائر من الخطوات التي قامت بها الدولة الجزائرية والذى استحوذ على أهمية كبيرة بعد استخدامه من قبل أولياء التلاميذ والطلبة في الكشف عن نقاطهم الدراسية، بالإضافة إلى تلقي التعليم عن بعد بعد تعطل الدراسة في الولايات الجزائرية خلال العام الماضي إثر جائحة كورونا.

ورغم عودة التلاميذ إلى المدارس في الجزائر، تقيدت الامتحانات في مدة زمنية قصيرة حفاظا على سلامتهم، لذلك يترقب التلاميذ الجزائريون البدء في الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني وكشف نقاط التلاميذ، وقد وفرت الدولة الجزائرية لطلاب السانكيام شهاداتهم وتقديم وإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ للحصول عليها مباشرة فور انتهاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر من رفعها.

موقع فضاء أولياء التلاميذ لكشف النقاط في الجزائر يساعد التلميذ على معرفة درجاته

من جانبه حدد الديوان الوطني للامتحانات في الجزائر موعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 لتوافق 5 يوليو المقبل، والبكالوريا ستكون منتهية خلال إجازة عيد الأضحى، ويتم الكشف عن نقاط التلاميذ عبر فضاء الأولياء موقع ثروة والذي نوفر لكم رابط الاستعلام وتسجيل الدخول به، وهي منصة: tharwa.education.gov.dz والتي تعد البوابة التعليمية الأولى للتلاميذ في الجزائر، وشهدت الفترة الماضية بحث مكثف عن تسجيل جديد بداخل موقع ثروة لمتابعة الكشف عن النتائج بعد ذلك فور صدورها من وزارة التربية الوطنية، حيث يستعد الطلاب خلال الشهر المقبل في متابعة كشف نقاط أولياء التلاميذ لمعرفة العلامات كاملة.

كما يتطلع كافة التلاميذ بجميع الولايات الجزائرية في معرفة نتائج معدل الفصل الثاني من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ بطريقة إلكترونية وبدون الذهاب إلى المؤسسة التعليمية التابع لها المترشح، حيث يمثل فضاء الأولياء نقطة وصل بين المترشحين والمعلمين عن طريق حساب خاص لكل تلميذ يحصل من خلاله على كافة العلامات الدورية في الفصول الدراسية وكذلك بنهاية العام الدراسي.