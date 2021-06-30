موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر «فيديو»

يترقب طلاب «البيام» موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، بعد انتهاء امتحانات شهادة «البيام 2021» خلال شهر يونيو «جوان»، ويتسأل جميع الطلاب عن لحظة اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 دورة يونيو، وإعلانها رسميا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجمهورية الجزائرية، وفعليا قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بتحديد موعد ظهور النتائج.

آلاف الطلاب يبحثون عن موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر

ويبحث آلاف الطلاب الجزائريين عن موعد ظهور نتائج التعليم المتوسط 2021 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحان والمسابقات، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل طلاب التعليم المتوسط في كل الولايات الجزائرية.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، تتم في الفترة الحالية أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة للامتحانات، موضحة أن جميع الامتحانات سرت على الخطة الموضوعة من قبل الوزارة الجزائرية.

وخلال الأيام القادمة سيتم اعتماد نتائج «البيام 2021» وإعلانها رسميا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وسيتم استخراج النتيجة برقم التسجيل، وأيضا سيتوفر الموقع للإطلاع على كشف النقاط ومعدل النجاح.

ووفق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فإنه خلال الأيام القادمة وتحديدا الخامس من شهر يوليو المقبل، سيتم اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل لجميع الولايات الجزائرية.

ونستعرض لكم خطوات استخراج النتيجة بنحو:

في البداية، الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، حيث سيتم تفعيل رابط النتيجة مع الاعتماد، ثم اختيار الولاية التابع لها، وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم التسجيل.

خطوة أخرى يقوم بها الطالب وهي الإجابة على المسألة الحسابية، وعرض النتيجة، وخلال الأيام القادمة سوف تفرج وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.