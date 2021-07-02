أعلنت عدد من الفضائيات المصرية الخاصة والعربية عن الترددات الجديدة للقنوات على النايل سات، والتي يجري تغيرها بين الحين والآخر لتقوية بثها والوصول لأكبر عدد من المشاهدين على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يقدم تنويه تلك القنوات حتى لا يفاجئ الجمهور بانقطاع البث.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، جدول الترددات الجديدة للقنوات على النايل سات، في ضوء الأخبار الخدمية التقنية اليومية التي تقدمها لقراءها ومتابعيها على مدار الساعة.

الترددات الجديدة للقنوات على النايل سات

ويمكن للجمهور ضبط أجهزة الإرسال على الترددات التالية للحصول على مشاهدة القنوات الفضائية على النحو التالي:

- تردد قنوات بي إن سبورتس القطرية

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12476

- تردد قناة ON Drama و ON E وأون تايم سبورتس

الاستقطاب: أفقي

التردد: 10853

- تردد DMC وDMC Drama وقناة نادي الزمالك

الاستقطاب: أفقي

التردد: 11449

- تردد القاهرة والناس وصدي البلد دراما والغد والغد HD والندي وأزهري وTEN

الاستقطاب : عمودي

التردد: 11430

- تردد الحياة الآن والنهار دراما والنهار ون والثانية وCBC وCBC Drama و Sofra وKoky kids وأوسكار

الاستقطاب: افقي

التردد: 11488

- تردد الحدث اليوم ومايسترو وmbc مصر والمحور وصدي البلد

الاستقطاب: عمودي

التردد: 11823

- تردد أبوظبي وAD Kids وmbc 2 وmbc bollywood وZEE Aflam

الاستقطاب: عمودي

التردد: 11938

- تردد cairo cinema وال بي سي

الاستقطاب: أفقي

التردد: 10777

- تردد قناة نادي الأهلي وقناة بانوراما دراما وبانوراما دريم

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12341

- تردد OSN وسكاي نيوز عربي

الاستقطاب: أفقي

التردد: 11276

نقل ترددات القنوات العاملة على الأقمار الخارجية

وكانت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أعلنت الأربعاء الماضي الموافق 30 يونيو، أنها بدأت منذ شهر يوليو من العام الماضي 2020، في تنفيذ عمليات نقل للترددات العاملة على أقمار غير مصرية، إلى القمر المصري نايل سات 201، وأتاحت الشركة لجميع عملائها إمكانية البث المزدوج لعدة أشهر على الترددين القديم والجديد معًا، وذلك حتى يتمكن المشاهدين من إعادة ضبط الترددات الجديدة.

وأوضحت الشركة، أن الهدف من الانتقال للترددات الجديدة، استقرار الخدمة على الأقمار المصرية، سواء التي تبث على القمر الحالي نايل سات 201 أو القمر الجديد نايل سات 301 المنتظر إطلاقه منتصف العام المقبل.

ومن جهتها، وجهت الشركة اعتذارًا للعملاء والمشاهدين عن أي إزعاج ترتب عن ذلك التغيير.