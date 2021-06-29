تعرف على تردد قناة CBC الجديد على نايل سات 2021
كتب:
منى سعيد
05:41 ص | الثلاثاء 29 يونيو 2021
تردد قناة سي بي سي
يبحث الكثيرون عن تردد مجموعة قنوات سي بي سي، سواء العامة أو الإخبارية أو المهتمة بالمطبخ، أو الدراما، نظرًا للباقة الجيدة من البرامج والأعمال التي تعرض عليها، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، في مجال البرامج التلفزيونية، تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات، التي تعرض برامج ومسلسلات مميزة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات
ويمكن متابعة مجموعة قنوات «سي بي سي» على التلفزيونات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الآتية:
تردد قناة CBC سي بي سي العامة
تردد سي بي سي: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة CBC سي بي سي دارما CBC drama
تردد سي بي سي: 11785
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة سي بي سي دراما 2 الجديد - CBC drama 2
تردد 11488
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي H
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة سي بي سي سفرة الجديد - CBC sofra
تردد 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد CBC EXTRA
تردد 11390
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H افقي
معامل تصحيح الخطأ: 3\4
أبرز البرامج المعروضة على قناة cbc
ويعرض على قناة سي بي سي العامة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» في تمام الساعة 3 مساءً، من السبت إلى الأربعاء، وبرنامج «معكم منى الشاذلي»، من السبت إلي الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً، وبرنامج «إتس شو تايم» من السبت إلي الثلاثاء، ومسلسل «اللي مالوش كبير»، ومسلسل «حرب أهلية»، ومسلسل «ضد الكسر»، ومسلسل «كل ما نفترق».