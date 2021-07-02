الأوقاف تواصل مواجهة كورونا بإجراءات مشددة بالمساجد رغم تراجع الإصابات

شددت وزارة الأوقاف، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المساجد لمواجهة فيروس كورونا، ويأتي في مقدمتها إجراءات الوقاية والحماية والتباعد الاجتماعي.

وتشهد أعداد الإصابات بفيروس كورونا تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت وزارة الصحة خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 242 حالة جديدة مصابة بالفيروس، ووفاة 25 حالة جديدة.

اجراءات مواجهة كورونا

ورغم تراجع الأعداد إلا أنَّ وزارة الأوقاف ومديريتها تؤكّد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي تظل المساجد مفتوحة، وجاء تلك الإجراءات، كالتالي:

- ارتداء الكمامة إجباريًا للمصلين وكذلك العاملين، مع ضرورة اصطحاب المصلی الشخصي.

- التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات، و استمرار عدم فتح دورات المياه.

- استمرار عدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها.

- استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة الراتبة.

صلاة الجمعة

- لا مانع من فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

- عدم تقديم الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر في مصليات السيدات.

- الصلاة، وخطبة الجمعة لا تزيد على 10 دقائق في الخطبة على النحو المتبع.

- فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق والغلق بعد الصلاة.

- استمرار تعلیق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بسرعة غلق أي مسجد أو مصلی سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات، ولا يتمّ فتح أي مسجد يتمّ غلقه نهائيًا إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني.