طرق الاستعلام ودفع فاتورة كهرباء شمال الدلتا إلكترونيا.. تعرف عليها

زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية على فاتورة كهرباء شمال الدلتا عبر منصات البحث الشهيرة كمحرك بحث جوجل لسداد قيمة الفاتورة إلكترونياً تجنبا للتزاحم.

ويحرص الكثير من المواطنين على سداد قيمة الفاتورة إلكترونياً ونقدم لكم تلك الخدمة ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن».

طرق الاستعلام عن فاتورة كهرباء شمال الدلتا

وأتاحت شركة كهرباء شمال، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء تزامنا مع خطة الشركة التي تتيح ذلك عبر مواقع شركاتها سواء كانت شمال أم جنوب، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لشركة كهرباء شمال الدلتا يمكن الدخول مباشرة من هنــــا.

- البحث اختيار هندسة واحدة من عشرات الهندسات بمحافظات دمياط أو الدقهلية أو كفر الشيخ.

- اختيار الخدمات الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- سيتطلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، اختيار فرع الشركة من 3 محافظات دمياط و الدقهلية و كفر الشيخ

- أو يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع الشركة القابضة للكهرباء و اختيار من هنا

- سيطلب الأمر ادخال البيانات المطلوبة، كالاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك، ثم اضغط على أمر إظهار الفاتورة ستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

هذا و للتعرف على إرشادات خفض استهلاك الكهرباء لخفض فاتورتك عليك باتباع التالي:-

- لا تترك فيشة الكهرباء حتى لو كانت الأجهزة مفصولى في المكبس.

- لا تترك باب الثلاجة مفتوح لفترة طويلة لاستهلاكها الكهرباء بطاقة أكبر .

- لا تستخدم غلاية الشاي أو السخان الكهربائي لفترة طويلة

اعتمد على نور الطبيعة في فترة الظهيرة و لا تستخدم كهرباء شقتك دون الحاجة إليها.

- قم بإطفاء المصابيح غير الضرورية طالما أنك لا تستخدمها.

- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية في منزلك دفعة واحدة كالسخان و التكييف و التلفاز وغلاية الشاي .