طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بعد أسعار الشرائح الجديدة

بدأ مشتركو قطاع الكهرباء البحث من خلال الآليات التي وفرتها الوزارة الاستعلام عن قيمة أول فاتورة للاستهلاك الشهري بعد تطبيق الزيادة في أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة والتي بدأت من أمس على استهلاكات كروت شحن العدادات مسبقة الدفع، وستطبق على فواتير استهلاك العدادات التقليدية بدءا من شهر أغسطس المقبل.

طرق الاستعلام عن اول فاتورة كهرباء بعد زيادة الشرائح

وحددت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة طريقتين للاستعلام عن قيمة استهلاك فواتير الكهرباء إلكترونيًا، ويستطيع المشترك من خلالها التعرف على قيمه الاستهلاك المطلوبة من المنزل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع الوزارة

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال الرابط التالي http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركات التوزيع

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

وتستعرض «الوطن» أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة التي تمّ تطبيقها بدءا من أمس بالنسبه للاستهلاك المنزلي

-الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات وسعر هذه الشريحة حاليا 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليًا 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات وسعرها حاليًا 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليًا 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليًا 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات وسعرها حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات سعرها حاليا 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 كيلو وات سعرها حاليًا 145 قرشًا.