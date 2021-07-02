مدرسة تمريض الخانكة تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.. بنين فقط

تعد مدرسة تمريض الخانكة التابعة لمستشفي الأمراض العقلية والنفسية بالخانكة في محافظة القليوبية من المدارس القليلة علي مستوى جمهورية مصر العربية والتي يكون التقديم للدراسة فيها متاحا للبنين فقط بعد الحصول علي الشهادة الإعدادية وتقع بمقر المستشفي بالخانكة حيث تتبع المستشفي أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة ويطلق عليها أسم المدرسة الثانوية النية للتمريض بنين

«الوطن»، تستعرض شروط وطريقة القبول بمدرسة تمريض الخانكة والتي تقبل عددا قليلا من الطلاب من أبناء محافظة القليوبية بعد تنسيقهم داخليا وإختيار الأعلي مجموعا عقب إجتياز عددا من الاختبارات حيث من المنتظر الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق المدرسة وبدء تلقي طلبات الإلتحاق خلال الساعات القليلة المقبلة

شروط القبول في مدرسة تمريض الخانكة

حددت مدرسة تمريض الخانكة شروط القبول للطالاب الراغبين في الإلتحاق بالمدرسة كالتالي :

أن يكون الطالب مصري الجنسية والقبول طبقا للأعلي مجموعا

أن يكون الطالب من أبناء مركز الخانكة وحاصل علي الإعدادية لعام 2020- 2021

أن يقوم الطالب بتقديم الملف بنفسه ولايسمح بدخول ولي الأمر

إتباع كافة الإجراءات الإحترازية أثناء التقديم للإلتحاق بالمدرسة وارتداء جوانتي وكمامه

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة تمريض الخانكة

حددت مدرسة تمريض الخانكة الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة كالتالي :

6 صورة شخصية 4 في 6 مكتوب اسم الطالب عليها

2 صورة شهاة النجاح مصورة من الوجهين واضحة

2 صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي للطالب

2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي امر المتقدم للإلتحاق

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية

اصل شهادة الميلاد للإطلاع فقط

إفادة من مدرسة الطالب بنجاحه بالصف الاول والثاني الإعدادي

شهادة حسن سير وسلوك للطالب المتقدم للمدرسة

حافظة أوراق بكبسولة مكتوب عليها الأسم والعنوان ورقم التليفون

2 طابع تمريض ودوسيه ورق

في السياق ذاته يتم تحديد مواعيد الإختبارات الخاصة بالتقدم لتقييم المتقدمين من خلال إختبارات نفسية وقراءة وكتابة وتحديد مستوي في اللغة الإنجليزية بعد ان إتمام الكشف الطبي وتحليل المخدرات وفق تعليمات وزارة الصحة