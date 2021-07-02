هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الجمعة، حيث تستمر ارتفاع الحرارة بأغلب الأنحاء، كما ترتفع نسبة الرطوبة، ما يزيد من درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات.

حالة الطقس اليوم الجمعة في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد، وفقًا لفضائية EXTRA NEWS بأنَّ حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة رطب، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس ليلًا والظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ الطقس ليلا معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، إضافة لنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وستكون درجات الحرارة بالنحو التالي:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 35 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 24.

سيوة العظمى 42 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 19.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 38 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 25.

العريش العظمى 35 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31.

الغردقة العظمى 41 والصغرى 30.

الفيوم العظمى 38 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 39 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 .

قنا العظمى 43 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 30.

أسوان العظمى 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 25.

شلاتين العظمى 39 والصغرى 32.

حلايب العظمى 36 والصغرى 28.