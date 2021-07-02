حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة، وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على مدن ومحافظات مصر، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، أثناء النهار.

حالة الطقس اليوم

فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار خفيف للشبورة الصباحية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 39 25

الإسكندرية 35 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 37 25

بلطيم 35 25

مطروح 33 24

السلوم 33 24

سيوة 42 22

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 38 19

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 34 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 43 26

الأقصر 44 30

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 31

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 32

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28