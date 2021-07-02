خريطة القوافل الطبية الشاملة بقرى أسيوط خلال شهر يوليو

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقريرًا من مديرية الصحة بجدول القوافل الطبية الشاملة لشهر يوليو 2021 والتي وتبدأ غدًا السبت الموافق 3 يوليو وحتى نهاية الشهر 31 يوليو وتستمر لمدة يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

وتضمن التقرير تنفيذ قافلة طبية يومي السبت والأحد 3 و4 يوليو بقرية الكلابات بمركز الفتح ويومي الأربعاء والخميس 7 و8 يوليو بقرية الشنابلة بمركز صدفا ويومي السبت والأحد 10 و11 يوليو بقرية الهمامية بمركز البداري ويومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 يوليو كما يتم تنفيذ قافلة بمركز الكوم الأحمر بالبداري ويومي الخميس 15 و16 يوليو بقرية النواميس بالبداري ويومي السبت والأحد 24 و25 يوليو بقرية العقال البحري بمركز البداري بينما تواصل القاوافل فعاليتها بتفيذ قافلة يومي 27 و28 يوليو بقرية العزايزة بمركز الغنايم ويومي 30 و31 يوليو بقرية أولاد محمد بمركز الغنايم.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في مختلفل التخصصات وتوفر الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمساهمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.