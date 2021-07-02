بدء تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الانفاق بالجيزة

بدأت محافظة الجيزة أعمال تحويلات خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار محطات مترو الانفاق، الخط الرابع، فجر اليوم، بإجراء قطع عرضي بشارع الأهرام أمام شارع ناصر الثورة .

وأكدت محافظة الجيزة في بيان صحفي، اليوم، أن الأعمال بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام في الإتجاهين

ونوهت المحافظة إلى أن الأعمال ستستلزم غلق جزئي بشارع الأهرام في الإتجاهين عند تقاطع شوارع «ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر»، خلال تلك الفترة المشار إليها .

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها مؤكداً أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.