لخدمة 4 ملايين مشترك في 5 محافظات.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

حددت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها المشركون الواقعون في نطاق عمل الشركة بـ 5 محافظات بالصعيد هي (الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط - المنيا)، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية من ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة لخدمة 4 ملايين مشترك منهم ما يقارب 1,3 مليون مشترك بعداد مسبوق الدفع.

تطوير الخدمات المقدمة من موقع الشركة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قال المهندس رأفت شمعه رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إن الشركة طورت من الخدمات المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات والخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا، وعرض فاتورتين سابقتين، إضافة إلى نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتوعية المشتركين عن الطرق السليمة، فضلًا عن استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة وإدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريًا.

توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا

وأشار «شمعة»، لـ «الوطن»، إلى أن الشركة استخدمت في جميع نطاق المحافظات التابعة لها تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة من خلال تشغيل خدمة الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع مع توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيًا.

رابط الاستعلام عن قيمة الاستهلاك الشهرية بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل شركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء

قال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة توزيع مصر الوسطي للكهرباء، أنه يمكن للمشتركين بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية من خلال الرابط التالي

http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx

6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية بشركة توزيع مصر الوسطى للكهرباء

وأشار «شمعة»، إلى أن الشركة حددت 6 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية للمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة، وهي كالتالي

- اختيار القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التى تتواجد بها منزلك أو نشاطك).

- اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك).

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» و الرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.