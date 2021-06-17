لحماية للمستهلك والدولة.. مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح برنامج القراءة الموحد منذ تفعيله في القضاء على القراءات الشاذة والوهمية، بهدف إصدار فاتورة الكهرباء بشكل صحيح بنسبة 100% بشكل يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين، لافتا إلى أنّ البرنامج يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بجميع شركات توزيع الكهرباء، حيث تمر بـ6 مراحل قبل إصدارها ووصولها للمواطن، للتأكد من صحتها وتفادي الأخطاء التي تمثل أعباء اقتصادية على المواطنين وتضمن حق الدولة أيضا.

مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء

1- في البداية تتم عملية تفريغ القراءة الموجودة بصور عدادات الكهرباء التي يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع.

2- إرسال القراءات التي جرى تفريغها لغرفة تحديث القراءات بالإدارة التابعة لها الكشاف.

3- إعادة إرسال القراءات لغرفة تحديث القراءات المركزية لمراجعتها.

4- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها مرة أخرى والتأكد من عدم وجود أي قراءات شاذة.

5- يرسل مركز الإصدار القراءات لإدارة الحسابات بكل فرع من فروع شركة توزيع الكهرباء ومراجعتها لطباعتها.

6- يراجع كل فرع بشركة توزيع الكهرباء الفواتير بعد طباعتها بمركز الإصدار قبل عرضها على المشترك.

وفي هذا الصدد، أوضح شاكر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ برنامج القراءة الموحد تم تصميمه على أساس أنّ الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيرا إلى أنّ عملية التسجيل تتم من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب في البرنامج.