تنسيق التمريض العادي محافظة الإسماعيلية 2021

قال الدكتور الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه سيتم البدء غدا السبت 3 يوليو، تنسيق التمريض العادي وقبول أوراق وملفات الدفعة الجديدة للمدارس .

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، أنه سيتم قبول أوراق المتقدمين طبقا لأعلي درجات الشهادة الإعدادية من الحاصلين علي 280 درجة حتى 275 درجة كحد أدني في المرحلة الأولى علي مدار أيام السبت والأحد والاثنين.

التقديم علي تنسيق التمريض العادي بمحافظة الإسماعيلية

وأكد «حطب»، أن الطلبات تُقَدَم بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة مشيرا إلي النزول بالتنسيق لأقل من 275 درجة حتى اكتمال العدد المطلوب.

وأشار إلي أن العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020 ينص على خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار 6 أشهر واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطنى من أفراد «الجيش، الشرطة، الجيش الأبيض»، من جميع شروط القبول فيما عدا الكشف الطبى مع إحضار مايثبت الوفاة أثناء تادية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

وطالب أولياء الأمور مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازيه بالإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء فترات الانتظار حفاظاً على الطلبة و أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.

وكان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن تنسيق القبول في المدارس الثانوية والثانوية الفنية والثانوية العسكرية بالمحافظة، وفي انتظار إعلان الجهات المعنية بشأن التنسيق ودرجات وقواعد القبول.